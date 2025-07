Il mare e le meduse che cosa fare in caso di puntura

In estate, durante le giornate trascorse al mare, capita spesso di imbattersi in fastidiose meduse che, con le loro punture, possono trasformare rapidamente una giornata piacevole in un momento doloroso. Ecco come comportarsi per ridurre dolore e fastidio.

Innanzitutto, è fondamentale mantenere la calma. Non bisogna, infatti, agitarsi e strofinare la zona colpita, perché questo potrebbe peggiorare la situazione e favorire la diffusione del veleno rilasciato dalla medusa. Il primo passo è sciacquare delicatamente la pelle con acqua di mare, evitando rigorosamente l'acqua dolce, che potrebbe attivare ulteriormente le cellule urticanti ancora presenti sulla cute. Successivamente, è bene rimuovere eventuali residui di tentacoli visibili sulla pelle, utilizzando una carta rigida, come una tessera o una carta di credito, procedendo con delicatezza e senza toccare direttamente i tentacoli con le mani nude. Se possibile, applicare subito sulla zona colpita un gel a base di cloruro d'alluminio, facilmente reperibile in farmacia, che ha l'effetto di alleviare il bruciore e ridurre la reazione infiammatoria.

Nel caso in cui il dolore persista, può essere utile immergere la parte colpita in acqua calda (non bollente) per almeno quindici o venti minuti, poiché il calore aiuta a disattivare le tossine, alleviando notevolmente il disagio. Se necessario, dopo il trattamento iniziale, è possibile applicare una crema a base di cortisone o antistaminici, sempre seguendo le indicazioni del farmacista o del medico.

Infine, se dopo qualche ora la reazione peggiora, oppure se la persona colpita è un bambino o manifesta sintomi di allergia quali difficoltà respiratoria, gonfiore diffuso o malessere generale, è fondamentale rivolgersi tempestivamente al pronto soccorso più vicino.

Essere preparati e agire con calma e precisione permette di affrontare in modo efficace l'inconveniente della puntura di medusa, garantendo una rapida risoluzione del problema e consentendo di proseguire la giornata al mare in totale serenità.