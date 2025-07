Nuova vita per la caserma della Guardia di Finanza di Orbassano: investimento di 275 mila euro

Rimessa a nuova la caserma della Guardia di Finanza di Orbassano "M.O.V.M. Padre Giovanni Brevi" con un finanziamento da 275 mila euro della Regione Piemonte. La sede nella zona dell'Ospedale, che ospita una sessantina di agenti, è stata inaugurata questa mattina dal Comandante Regionale Piemonte Valle d'Aosta, il Generale Giovanni Avitabile, e dall'assessore Regionale alla sicurezza Enrico Bussalino. Presenti anche il consigliere regionale della Lega Fabrizio Ricca e la sindaca di Orbassano Cinzia Maria Bosso.

Gli interventi

Gli interventi hanno riqualificato la caserma dal punto di vista energetico ed edile, in particolare ri-tinteggiando l'esterno, la cancellata e alcuni spazi comuni, impermeabilizzando la copertura con un materiale sintetico, implementando la climatizzazione in alcune aree interne, installando un micro cappotto termico con materiali isolanti ad alta efficienza. Il nuovo impianto di climatizzazione ha interessato anche alcune aree della caserma "Colonnello Gabriel Pictet" di Torino, la sede regionale della Guardia di Finanza situata in via Giordano Bruno.

Il Generale Avitabile: "Ambiente di lavoro migliore"

"Siamo contenti per aver garantito un ambiente di lavoro migliore rispetto a prima - ha commentato il Generale Avitabile - perché un aspetto più gradevole aiuta a migliorare le condizioni di lavoro. Il finanziamento regionale ci responsabilizzerà ancora di più per garantire il nostro dovere istituzionale".

L'assessore Bussalino: "Continueremo a sostenere queste opere"

"Abbiamo finanziato convintamente questi interventi - ha dichiarato l'assessore Bussalino - per dare dignità al lavoro, perché l'efficientamento energetico porta a risparmi e per la sostenibilità ambientale. Continueremo a sostenere queste opere perché siamo convinti che le forze dell'ordine e la legalità siano fondamentali per lo sviluppo della società e lo sviluppo economico".