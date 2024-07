"Basta bangla", dalla Circoscrizione 2 parte la crociata contro i mini-market e i negozi aperti 24 ore su 24

La Circoscrizione 2, praticamente compatta, chiede al sindaco Stefano Lo Russo un giro di vite contro i mini-market ed i "frighi" aperti h24. Ieri sera il mini-Comune di Mirafiori/Santa Rita ha approvato con 17 voti favorevoli un'interpellanza del capogruppo dei Moderati Alessandro Nucera che invoca il "pugno duro" per "assicurare tranquillità, riposo, salute dei residenti, vivibilità e decoro urbano".

I problemi

Un atto firmato in maniera trasversale da esponenti del Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che mette nero su bianco tutti i problemi portati dai "bangla". Schiamazzi nelle ore notturne, risse e litigi, gente che urina in ogni angolo, rifiuti di ogni genere e birre vuote abbandonate ovunque, fino ad arrivare a "lanci di bottiglie in mezzo alla strada" e persone che si mettono alla guida ubriache.

Il tutto a pochi metri da scuole, parrocchie e altri centri di aggregazione giovanile. Da qui la richiesta al sindaco di provvedimenti per "limitare l'orario di vendita, per asporto e self service" dei minimarket, oltre a servizi di controllo contro chi si mette sbronzo al volante.