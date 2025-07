Sabato a Vigone anche il ritmo è in Bianco & Rosso

È l’evento con cui i vigonesi festeggiano l’estate e lo spazio verde che caratterizza il centro cittadino: sabato 12 luglio torna la Serata in Bianco & Rosso ai ‘Viali’ di piazza Clemente Corte. L’invito è indossare i colori simbolo di Vigone e a partecipare alle iniziative organizzate dalla Pro loco, dalla Pro loco Junior e in collaborazione con il gruppo Alpini. “Quest’anno c’è una novità: dopo il concerto non si torna a casa, ma si balla con il dj set di Nicolò Bruno - annuncia Paola Salvai, presidente della Pro loco -. È un modo per godere più a lungo della serata estiva e dello spazio verde di piazza Clemente Corte”.

Prima del dj, alle 21,30, saliranno sul palco gli Oro Nero, con il loro spettacolo ‘I ragazzi sono in giro’, un viaggio musicale tra le grandi hit di Ligabue, Vasco Rossi e 883 e altri artisti italiani. “Saranno tre spettacoli in uno perché assieme alla band tribute band di Ligabue, saliranno sul palco tre cantanti diversi che interpreteranno anche i classici di Vasco Rossi e degli 883. Si preannuncia quindi un concerto particolarmente ricco” aggiunge Salvai.

L’evento inizia alle 19,30 con la cena e durante tutta la serata sarà attivo il bar gestito dai giovani della Pro loco.