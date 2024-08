"Da decenni nessuna manutenzione sull'impianto elettrico al mercato di Piazza della Vittoria"

" Nessuna manutenzione da decenni, nonostante le evidenti necessità e le numerose segnalazioni ". Con queste motivazioni, su richiesta del coordinatore alla terza commissione Alfredo Ballattore , il presidente della Circoscrizione 5 Enrico Crescimanno ha scritto al sindaco di Torino Stefano Lo Russo , oltre agli assessori alla Manutenzione Viabilità e Verde Pubblico Francesco Tresso e l'assessore al Commercio e Mercati Paolo Chiavarino per chiedere interventi urgenti per migliorare lo stato di Piazza della Vittoria dove ha sede lo storico mercato di Borgo Vittoria.

L'adeguamento dell'impianto elettrico

"L'attuale stato delle piazza compromette gravemente l'utilizzo adeguato del mercato - è la richiesta inviata al comune - È necessario un intervento manutentivo completo per il mercato all'aperto".

L'intervento richiesto riguarda in particolare l'impianto elettrico del mercato siccome, come sostiene il presidente della Cinque insieme al coordinatore, non è stata effettuata alcuna manutenzione.

La richiesta di un pronto intervento