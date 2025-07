Luglio al chiaro di Luna… piena, ecco dove e come vederla, più le curiosità da sapere

Occhi all'insù il 10 luglio. Alle 22.37 ora italiana, il cielo regalerà uno degli appuntamenti più suggestivi dell’anno: la Luna del Cervo, il primo plenilunio dell’estate astronomica. Non sarà una Superluna, ma sarà comunque una Luna diversa da tutte le altre. Per posizione, colore, simbolismo e tradizione.

Perché si chiama così

Il nome Luna del Cervo deriva dalla cultura dei nativi americani, in particolare delle tribù Algonchine, che osservavano con attenzione i cicli naturali. Luglio era il mese in cui i cervi maschi iniziavano a far ricrescere i palchi di corna (ancora rivestiti di velluto), simbolo di forza e rinnovamento. Da qui il nome Buck Moon, tradotto in italiano con Luna del Cervo.

Ma non è l’unico soprannome del fenomeno: in altre culture è conosciuta come Luna del Tuono, per i temporali estivi frequenti; Luna del Salmone, per la risalita dei pesci nei fiumi; o ancora Luna di Lampone, Luna di Bacche, Luna della Maturazione. Ogni nome racconta un frammento di vita legato alla terra, al raccolto, al ritmo delle stagioni.

Perchè sarà diversa dalle altre Lune piene

La Luna del Cervo 2025 non sarà né una Superluna né una Microluna: si troverà a circa 391.745 km dalla Terra, una distanza intermedia. Ma sarà la più bassa dell’anno sull’orizzonte e ciò la renderà visivamente speciale. Apparirà più grande e più arancione del solito, a causa della rifrazione atmosferica e dell’effetto ottico noto come “illusione lunare”.

Dove e come ammirare la Luna del Cervo

Il consiglio per ammirarla bene è semplice: cercare un luogo con l’orizzonte libero verso Sud-Est, lontano dalle luci artificiali. La Luna sorgerà poco dopo il tramonto e sarà visibile per tutta la notte. Anche se il plenilunio sarà il 10 luglio, nelle sere del 9 e dell’11 luglio lo spettacolo sembrerà identico, con oltre il 98% del disco lunare illuminato.

Appuntamento nelle Langhe

Basso impatto luminoso, vicinanza alle stelle e un territorio ufficialmente protetto dall'Unesco: queste sono le caratteristiche delle Langhe. I punti panoramici tra le vigne, fatti di paesaggi unici e fiabeschi, sono il palcoscenico ideale dal quale ammirare la Luna del Cervo.

Perché alzare lo sguardo

La Luna del Cervo non è solo un evento astronomico. È un invito a fermarsi, a riconnettersi con i ritmi naturali, a lasciarsi stupire da qualcosa che accade ogni mese, ma che ogni volta è diverso. E se il cielo sarà sereno, il 10 luglio non serviranno filtri né telescopi sofisticati. Basterà alzare lo sguardo. E lasciarsi attraversare dalla luce antica del nostro amato satellite.

Stelle cadenti di luglio

Ma le meraviglie non finiscono qui, perché nell'ultima settimana di luglio, ad abbagliare il cielo, ci penserà lo sciame meteoritico Delta Aquaridi. Sciame al quale poi seguirà ad agosto quello delle Perseidi, le celebri lacrime di San Lorenzo. Ma questa è un'altra storia.