Debiti su debiti, la Fondazione San Matteo aiuta chi rischia di finire nelle mani degli usurai [VIDEO]

Si chiede un finanziamento, poi se ne chiede un altro per pagare le rate del primo, poi un altro ancora per pagare le rate del secondo e così via. È il meccanismo del sovraindebitamento, una spirale dalla quale a volte non si riesce più a uscire e che può portare a finire nel vortice dell’usura. La Fondazione San Matteo, promossa dall’arcidiocesi di Torino e attiva in tutto il Piemonte, previene situazioni di usura aiutando soggetti deboli. Al Podcast a Domicilio il suo presidente, Roberto Mollo, racconta come interviene la Fondazione.

"Chiedete aiuto per tempo, non aspettate che sia troppo tardi" è l'appello lanciato da Mollo. Chi si indebita, più attende e più entra nel vortice dei prestiti che non riesce a pagare, aumentando gli interessi e diminuendo la propria disponibilità economica. "Fondazione San Matteo era nata per contrastare l'usura - ha spiegato - ma ora interviene principalmente per il sovraindebitamento. Significa non riuscire più a pagare con stipendio o pensione le rate dei prestiti che si sono stipulati".

L'usura è solo l'ultimo stadio di questo processo, ma ad essere in difficoltà sono anche le persone che accedono a finanziamenti legali che non riescono più a pagare. Quando una rata è sul 30% si inizia a parlare di sovraindebitamento, e quando arriva al 50% inizia a essere molto difficile intervenire. Le cause che fanno entrare le famiglie nel loop di debiti sono situazioni come separazioni, malattie, perdite di lavoro.

"Molte volte - ha spiegato - non si arriva all'usuraio fino a che non si sia arrivati a finanziamenti su finanziamenti, quando non si diventa così poveri che interviene qualcuno che si propone di aiutarti ma che si rivela essere un usuraio".

La Fondazione San Matteo esiste da trent'anni e Roberto Mollo ne è il presidente da nove. Dalla sua lunga esperienza ha visto la trasformazione del fenomeno: prima del Covid la maggior parte degli indebitamenti derivava da spese non necessarie ed esagerate. Da dopo il Covid, la maggioranza di indebitamenti arriva da persone che sono rimaste a casa dal lavoro o hanno avuto imprevisti, per coprire le spese necessarie. Un'altra grande percentuale, in aumento, adesso è anche rappresentata dagli azzardopatici.

Per contattare la fondazione San Matteo si può andare sul sito www.fondazionesanmatteo.it .

