Fatture false per operazioni (inesistenti) da oltre 2,2 milioni di euro (e 4,4 milioni nascosti al Fisco): 10 persone nei guai

Operazioni inestistenti per oltre 2,2 milioni di euro e ben il doppio (4,4 milioni) nascosto al Fisco. E' questa l'operazione scoperta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, che hanno incastrato ben dieci persone e altrettante società. Le indagini erano partite nel 2022, a seguito di una verifica fiscale condotta dal 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Torino, nel corso della quale è stato ricostruito il

reale volume d’affari di una ditta torinese che, in 4 anni, ha evaso il Fisco per più di 2,8 milioni di euro tra imposte dirette e imposta sul valore aggiunto.

L’attività ispettiva ha consentito ai finanzieri anche di accertare che il titolare della ditta individuale aveva chiesto e illecitamente ottenuto un finanziamento pubblico di 25.000 euro garantito dal Fondo di Garanzia PMI, utilizzato per finalità diverse da quelle previste dallo Stato per favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese attraverso la concessione di una garanzia pubblica.

Nel corso delle successive indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino, i militari, analizzando i numerosi rapporti finanziari di cui il titolare della ditta era intestatario, hanno individuato accrediti per 4,4 milioni di euro, successivamente prelevati in contanti per l’intero ammontare.