Vandali nella notte a Collegno, distrutta la scuola Villa 6: era pronta per l'inaugurazione a fine agosto [FOTO]

Lavori di ristrutturazione e riqualificazione ultimati, solo gli arredi da sistemare e poi - a settembre - l'entrata in servizio con il nuovo anno scolastico. Villa 6, a Collegno, era pronta alla sua nuova vita, ma nella notte i vandali hanno deciso di scombinare i piani.



Danni enormi alla struttura

Sono riusciti a introdursi senza farsi notare, ma gli effetti sono (all'opposto) piuttosto evidenti: i danni sono soprattutto al piano terreno, dove sono stati aperti gli idranti, allagati gli ambienti, bagnati i controsoffitti e rotti tutti i vetri. Inoltre, sono stati danneggiati pesantemente gli impianti: sono state divelte centraline e apparecchiature.

Sono già in corso verifiche più approfondite da parte dei tecnici dell'Edilizia scolastica di Città metropolitana di Torino e della ditta impegnata nel vasto cantiere di ristrutturazione, finanziato con un costo superiore ai 5 milioni di euro, di cui 2 milioni e 800mila euro finanziati dalla Città metropolitana di Torino e 2 milioni e 323mila euro dalla Regione Piemonte.



"Amareggiati e preoccupati"

"Siamo davvero molto amareggiati e preoccupati", commenta il vicesindaco di Città metropolitana di Torino, Jacopo Suppo. "Eravamo pronti all'inaugurazione di un polo scolastico nuovo e modernisismo, molto atteso da tutta la zona Ovest. Con il sindcao di Collegno Matteo Cavallone avevamo anche già definito alcuni open day prima dell'avvio dell'anno scolastico per far ammirare un intervento così importante".

La preoccupazione maggiore adesso è per le tempistiche collegate all'avvio del nuovo anno scolastico. "Dovremo reperire d'urgenza nuove risorse non previste, far valutare se tecnicamente sia possibile ottenere le nuove forniture in tempo e ripristinare gli impianti. I vandali hanno divelte le centraline antincendio, gli antifurto. Gli impianti sono tutti da riverificare e ripristinare". "Andrà valutato con il Comune di Collegno il tema della sicurezza notturna del Parco della Certosa perchè già in passato sono avvenuti spesso danneggiamenti ai nostri edifici scolastici", conclude Suppo.



La storia dei lavori per la nuova scuola

L’edificio Villa 6 nel parco della Certosa di Collegno ospiterà dal prossimo anno scolastico 15 nuove aula dell’Istituto di Istruzione Superiore Curie-Levi: il Curie-Levi è un punto di riferimento per l'educazione secondaria nell'area metropolitana torinese. Offre un'ampia gamma di percorsi formativi, tra cui indirizzi liceali e tecnici, garantendo agli studenti un'istruzione di qualità e opportunità di crescita professionale. Sono due le sezioni principali: la sezione liceale che offre il Liceo Scientifico e il Liceo delle Scienze Applicate, e la sezione tecnica, con indirizzi legati alla meccanica, all'informatica e all'elettronica. La sezione liceale accoglie circa 700 studenti, con circa 100 iscritti ai corsi serali e circa 600 studenti nella sezione tecnica, per un totale di circa 1400 studenti.



La struttura storica di Villa 6 è stata sottoposta a importanti interventi di restauro che hanno permesso di preservare l'identità architettonica del complesso, grazie anche all’adozione di soluzioni innovative per il consolidamento della struttura. In particolare, sono stati rinforzati i solai e le coperture, con tecniche avanzate, per garantire stabilità e sicurezza, mentre l’installazione di nuovi impianti elettrici, idro-sanitari e di riscaldamento assicurerà elevati standard di efficienza energetica.

Una volta completato l'intervento, il Liceo Curie-Levi disporrà quindi di un ulteriore edificio, che ospiterà 15 aule didattiche, distribuite su tre piani: 6 al piano terreno, 5 al primo piano e 4 al secondo, dove sono previsti anche due laboratori. Inoltre, sono stati previsti 9 servizi igienici distribuiti in tutto l’edificio. Sono in fase di completamento anche le pratiche per l'approvazione da parte dei Vigili del Fuoco e si attende l’allacciamento elettrico, con l’obiettivo di concludere i lavori durante l’estate.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’adeguamento della struttura per gli studenti con disabilità. È stata realizzata una rampa di accesso che conduce al piano rialzato, e un impianto ascensore conforme alle normative antincendio permetterà di accedere ai piani superiori. La viabilità esterna permette l'accesso ai mezzi di trasporto privati fino agli ingressi principali del Parco della Certosa, e i percorsi interni consentiranno l’ingresso diretto dei mezzi per trasporto disabili e quelli autorizzati all’interno del cortile della scuola, garantendo l’accessibilità a tutti gli studenti.



Inoltre, il progetto ha previsto importanti lavori per la sistemazione delle aree circostanti l’edificio. Sono stati rimossi arbusti e piante cresciute spontaneamente lungo il perimetro, sono stati realizzati nuovi spiazzi e camminamenti in autobloccanti, il prato è stato ripristinato e la recinzione è stata sostituita con una nuova che riprende il design, i materiali e i colori originali, restituendo alla villa il suo aspetto storico e valorizzando l'area verde.