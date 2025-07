Roletto, chiude per lavori il passaggio a livello sulla Provinciale 195

Disagi in vista per chi transita sulla Strada Provinciale 195 di Roletto: da martedì 8 a sabato 12 luglio, il tratto al km 6+600 resterà chiuso in entrambe le direzioni per consentire la posa di canalizzazioni interrate lungo la linea ferroviaria Torino-Pinerolo.

Lo stop al traffico, disposto dalla Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino, riguarda tutte le categorie di utenti. Previsto un percorso alternativo segnalato in loco. La riapertura è fissata entro sabato, salvo imprevisti legati ai lavori.