Le Vele Alassio: Un nuovo weekend di emozioni, musica e stile sotto le stelle della Riviera!

L'estate è nel pieno del suo splendore e Le Vele Alassio continua a essere il cuore pulsante delle notti in Riviera. Anche questa settimana il ritmo non si ferma: il Club è pronto a regalare nuove emozioni con tre eventi imperdibili che accenderanno la movida alassina!



Se il weekend scorso ti ha entusiasmato, preparati a vivere serate ancora più intense, tra musica travolgente, energia contagiosa e

atmosfere uniche.



Ecco cosa ti aspetta questa settimana:



Giovedì 17 luglio - ore 23:00 - MAMACITA

Il giovedì firmato Mamacita è ormai un appuntamento fisso: il party dedicato ai ritmi latini - Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban - torna per una notte esplosiva, tra balli scatenati e vibrazioni calienti. L'ideale per iniziare il weekend con il sorriso e tanta voglia di divertimento.



Le promozioni della serata:

- Ticket d'ingresso a € 20,00 con consumazione inclusa, acquistabile

online in anticipo per chi entra entro mezzanotte.

- I tavoli a bordo pista e i tavoli Club arrivati entro le 00:30

godranno di uno sconto di € 50,00 sulla prima bottiglia.



Venerdì 18 luglio - ore 23:00 - FEELINGS

Venerdì è tempo di Feelings, l'evento che porta sulla Riviera il meglio dell'Afro House. In consolle, l'ospite speciale Baptiste Caffrey,

direttamente dai più prestigiosi club di Parigi, insieme a DJ Francis Key - garanzia assoluta per il pubblico de Le Vele - e al giovane duo

torinese Kyodai. Una serata pensata per chi cerca emozioni autentiche, sotto il cielo stellato.



Promozioni speciali per iniziare al meglio:

- Ingresso gratuito per tutti i clienti in lista nella prima ora di

apertura.

- Ticket d'ingresso a € 15,00 con consumazione inclusa, acquistabile

online in anticipo per chi entra entro mezzanotte.

- I tavoli a bordo pista arrivati entro le 00:30 godranno di uno sconto

di € 100,00 sulla prima bottiglia.

- I tavoli Club arrivati entro l'01:00 avranno uno sconto di € 50,00.



Sabato 19 luglio - ore 23:00 - STYLHERTZ

Il fine settimana si chiude in bellezza con Stylhertz, la serata che fonde musica e stile in un'atmosfera elegante e coinvolgente. In

consolle, Francis Key con uno dei suoi inconfondibili extended set, affiancato dal resident DJ Tigani. Un mix perfetto di sonorità raffinate e puro divertimento.



Le promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per le donne in lista nella prima ora di apertura.

- Ticket d'ingresso a € 20,00 con consumazione inclusa, acquistabile

online in anticipo per chi entra entro mezzanotte.

- I tavoli a bordo pista e i tavoli Club arrivati entro le 00:30

godranno di uno sconto di € 50,00 sulla prima bottiglia.



Tre serate. Tre esperienze diverse. Una sola estate da vivere al massimo, notte dopo notte, a Le Vele Alassio.



Le Vele Alassio è vicina al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore accoglienza delle province di Savona e

Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono approfittare di tariffe speciali.



L'ingresso è consentito solo su prenotazione, con priorità riservata ai clienti con tavolo, per garantire la migliore esperienza possibile.



Non perderti il weekend firmato Le Vele Alassio: tre appuntamenti imperdibili per chi ama la musica, il divertimento e le emozioni

autentiche. Prepara il tuo outfit migliore, chiama gli amici e vivi la vera essenza dell'estate.



Summer nights, Premium vibes.

Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721