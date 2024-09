Tenta di rubare in un supermercato di Moncalieri, sorpresa e (di nuovo) arrestata

Per i carabinieri era un volto noto, perché era stata arrestata già nel recente passato per aver tentato di portare via della merce in alcuni negozi di Mondojuve, il centro commerciale al confine tra Nichelino e Vinovo.

Nuovo furto, stavolta a Moncalieri

Per una 30enne romena, evidentemente, la tentazione di riprovarci è stata troppo forte, ma a Moncalieri il suo tentativo ha avuto breve durata. La donna ha asportato merce per circa 250 euro dall'Esselunga, ma nel tentativo di fuggire, ha spinto la guardia giurata, aggravando la sua posizione legale configurando la rapina impropria.

Il pronto intervento dei carabinieri

La vigilanza del supermercato aveva tentato di bloccare la taccheggiatrice ma lei aveva reagito, ma è stata bloccata poco dopo all'arrivo dei carabinieri di Moncalieri.