Viabilità: A26, chiusure notturne immissione A21 Torino-Piacenza-Brescia

Per lavori di competenza della Società Ivrea-Torino-Piacenza, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: dalle 22:00 di lunedì 21 alle 6:00 di martedì 22 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Genova e da Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia.

In alternativa Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Alessandria sud, al km 59+500 della A26, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 alla stazione di Alessandria ovest; dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Torino.

In alternativa Autostrade consiglia di uscire ad Alessandria sud, al km 59+500 della A26 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Gravellona, per poi immettersi in A21 e riprendere il proprio itinerario in direzione di Torino; dalle 22:00 di giovedì 24 alle 6:00 di venerdì 25 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Genova, il ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Torino. In alternativa si consiglia di immettersi sulla A21 verso Piacenza, uscire ad Alessandria ovest, al km 66+000 della A21 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Torino.