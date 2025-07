A Mirafiori Sud i gatti cercano volontari: basta un’ora (e tanto amore)

A Mirafiori Sud, non lontano dagli storici stabilimenti della Fiat, c’è una colonia felina che ha bisogno di una mano, anzi, di una zampa in più. Con l’arrivo di agosto, e la conseguente partenza per le vacanze di molti volontari abituali, l’associazione Le Sfigatte lancia un appello: cercasi nuovi volontari per aiutare a prendersi cura dei mici della zona. Il compito è semplice, ma fondamentale: un passaggio a settimana per portare cibo e controllare lo stato di salute dei gatti della colonia. L’impegno richiesto è minimo - un’ora circa a settimana - ma fa la differenza per questi animali che vivono all’aperto e dipendono completamente dalla rete di volontari.

I requisiti? Solo cuore e un po’ di tempo

Per entrare a far parte del team, non serve alcuna esperienza precedente, ma è richiesta l’auto, dato che raggiungere la colonia con i mezzi pubblici risulta complicato. Il cibo e il materiale necessario saranno forniti direttamente dai referenti della colonia.

I gatti della zona, raccontano i volontari, sono abituati alla presenza umana e molti si avvicinano con fiducia, pronti a fare le fusa in cambio di una ciotola piena e magari due carezze.

Come candidarsi

Per proporsi, basta scrivere una mail a volontari@lesfigatte.it con oggetto “colonia Mirafiori sud”. Nessun curriculum richiesto: solo un cuore disponibile e un po’ di tempo da dedicare a chi non ha voce per chiedere aiuto.

Dalla colonia fanno sapere che i mici “vi aspettano a zampine aperte e pancini brontolanti”. E forse non c’è modo migliore per sentirsi utili, anche durante l’estate.