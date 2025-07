Settimana tra temporali, nuvole e sole: minime in picchiata, torna il fresco

L'abbassamento del flusso atlantico consentirà il passaggio di varie perturbazioni, che si tradurranno per lo più in rovesci e temporali oggi, mercoledì e poi nel fine settimana quando arriverà una perturbazione più corposa.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 21 e domani martedì 22 luglio

Oggi dopo il passaggio della coda di una perturbazione il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso, mentre domani sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Dopo le piogge del mattino non son previsti ulteriori fenomeni oggi, ma qualche evento isolato potrebbe essere ancora possibile.

Temperature stazionarie o in lieve aumento domani, con valori massimi compresi tra 29 e 31 °C, minime più fresche e comprese tra 18 e 20 °C. Venti generalmente deboli in prevalenza sudorientali, possibili raffiche occidentali moderate o localmente forti sulle Alpi in serata e nottata.

Mercoledì 23 luglio

Al mattino sereno o poco nuvoloso, al pomeriggio primo passaggio perturbato nella nuova fase di maltempo, con rovesci e temporali anche forti che interesseranno ancora una volta i settori settentrionali del Piemonte e la valle d'Aosta.

Temperature stazionarie o in lieve calo dove ci saranno precipitazioni, venti in generale assenti o deboli variabili al mattino, mentre saranno possibili forti raffiche durante i temporali pomeridiani e serali.

Da giovedì 24 luglio

Si susseguiranno fasi instabili che culmineranno in una bassa pressione piuttosto intensa tra venerdì e sabato, con maltempo diffuso anche se irregolare e temperature che subiranno un netto calo, mentre domenica le correnti settentrionali dovrebbero favorire una ripresa termica piuttosto rapida. Maggiori dettagli li avremo con i prossimi aggiornamenti.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/671-Stagionali_Agosto_2025.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

Torino

www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino