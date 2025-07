$ 5.800/giorno: BJMINING lancia il cloud mining di Ethereum durante l'impennata di ETH

Con l'approvazione del Genius Stablecoin Act da parte della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti e la promozione dell'approvazione degli ETF spot su Ethereum, il valore di mercato di ETH è tornato alla ribalta. A metà luglio 2025, Ethereum veniva scambiato a circa $ 3.750, con un aumento di oltre il 10% su base settimanale. Allo stesso tempo, ci sono molte notizie positive dal mercato: le azioni crypto sono aumentate notevolmente, gli afflussi di ETF correlati a ETH sono aumentati vertiginosamente e il capitale istituzionale continua ad affluire. BJMINING ha colto l'opportunità e ha lanciato il piano di cloud mining di Ethereum: senza trading, è possibile ottenere un reddito passivo fino a 5.800 dollari al giorno.

Che cos'è il cloud mining di Ethereum?

Il cloud mining di Ethereum consiste nell'affittare potenza di calcolo remota tramite BJMINING, con macchine per il mining professionali e sistemi di intelligenza artificiale che completano automaticamente la verifica dei blocchi e la distribuzione delle ricompense. Dalla "fusione" del 2022, ETH ha adottato il meccanismo di consenso PoS, efficiente dal punto di vista energetico e con guadagni stabili; anche il meccanismo di burn EIP-1559 può incrementare il valore nel lungo termine.

Come partecipare al cloud mining di Ethereum di BJMINING?

Visita il sito web ufficiale di BJMINING e registrati. I nuovi utenti possono ottenere un bonus di prova di 15 dollari per provare contratti a breve termine. Il contratto entrerà in vigore immediatamente dopo l'acquisto. Il sistema si regola automaticamente ogni giorno senza gestione manuale. Supporta il prelievo e il rinnovo.

Analisi completa dei vantaggi di BJMINING

Bonus di iscrizione di $ 15 :I nuovi utenti possono provarlo gratuitamente e iniziare senza alcun costo.

:I nuovi utenti possono provarlo gratuitamente e iniziare senza alcun costo. Nessun onere per l'attrezzatura :Non è necessario acquistare macchinari per il mining o avere competenze tecniche specifiche: basta un clic per iniziare.

:Non è necessario acquistare macchinari per il mining o avere competenze tecniche specifiche: basta un clic per iniziare. Pianificazione della potenza di calcolo dell'intelligenza artificiale + propulsione a energia verde :Tasso online del 99,9%, più miniere collaborano per produrre un output stabile 24 ore al giorno.

:Tasso online del 99,9%, più miniere collaborano per produrre un output stabile 24 ore al giorno. Miniera globale di energia verde :Impiegati presso centrali eoliche, idroelettriche e solari per realizzare operazioni a zero emissioni di carbonio.

:Impiegati presso centrali eoliche, idroelettriche e solari per realizzare operazioni a zero emissioni di carbonio. Struttura contrattuale trasparente :Non ci sono costi di gestione o costi nascosti, il capitale viene restituito alla scadenza e i rendimenti sono chiari e tracciabili.

:Non ci sono costi di gestione o costi nascosti, il capitale viene restituito alla scadenza e i rendimenti sono chiari e tracciabili. Doppia sicurezza :McAfee® e Cloudflare® proteggono congiuntamente e la polizza assicurativa AIG copre.

:McAfee® e Cloudflare® proteggono congiuntamente e la polizza assicurativa AIG copre. Supporto multivaluta :Passa liberamente tra ETH, BTC, DOGE, XRP, USDT , ecc. per depositi/prelievi.

:Passa liberamente tra , ecc. per depositi/prelievi. Meccanismo di ricompensa per referral:La quota di riferimento diretta è del 3%, quella indiretta è del 2% e non c'è limite massimo di reddito.

Esempi di contratti popolari

La piattaforma ha lanciato altri contratti, visita il sito ufficiale per visualizzarli





Sicurezza e sostenibilità

BJMINING dà priorità all'installazione di miniere di Ethereum in aree a energia verde per garantire operazioni sicure e rispettose dell'ambiente. La piattaforma ha ottenuto numerose certificazioni di conformità internazionali e asset e dati possono essere controllati e verificati durante tutto il processo.

Conclusione

Grazie ai molteplici catalizzatori della leadership degli ETF, dell'ingresso di investitori istituzionali e di politiche favorevoli, il prezzo di ETH ha registrato un forte rimbalzo, tornando alla zona ideale di $3.750. In questo momento, partecipare al cloud mining di Ethereum di BJMINING può aumentare costantemente il valore degli asset senza dover effettuare trading o previsioni.

Che tu sia un principiante nel campo delle criptovalute o un minatore esperto, BJMINING può creare per te un canale di reddito passivo giornaliero affidabile, in modo ecologico, efficiente e trasparente.



Visita il sito web ufficiale: https://bjmining.com

Contatto email: info@bjmining.com

Scarica subito l'APP per cogliere la nuova tendenza del cloud mining.

















