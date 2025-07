Dell’Agnese, una tradizione di famiglia: pasta fresca e pasticceria, da Torino a Pinerolo

A Pinerolo da quest’autunno c’è un pezzo di storia di Torino in più. In via del Duomo 14 ha aperto Il Pastificio Dell’Agnese, aperto Cristina, figlia dello storico pasticcere Dell’Agnese Giovanni che ha la sua sede in corso Unione Sovietica 417 dal 1950. Una tradizione che è alla sua terza generazione. Ernesto, il fondatore, ha lasciato il posto a Giovanni, maestro pasticcere, che oggi è affiancato proprio dai due figli, Luca e Cristina. E ora è il momento del Pastificio che, aperto a Pinerolo, nasce dalla voglia di Cristina Dell’Agnese di “creare un laboratorio artigianale in cui unire la storicità di una famiglia ad una passione personale”.

Se l’artigianalità è puntare su pezzi unici

Tratto distintivo della casa è la pasta artigianale. In particolare la specialità qui sono i ravioli: “Sono unici – sottolinea Cristina dall’Agnese – perché fatti a mano e quindi ognuno con delle piccole differenze. Da sempre, per tradizione familiare, crediamo nel valore del lavoro “fatto a mano”: un lavoro che qualifica la persona e che ci piace in quanto ci consente di “sentire” la sfoglia e con sapienza lavorarla al meglio per proporre un prodotto d’eccellenza”.

Una pasta che parla di territorio

Ma la produzione non si ferma qui. La proposta è ampia: pasta fresca sia liscia che ripiena, agnolotti, ravioli del plin, cappelletti, cappellacci, tajarin, tagliatelle, lasagne, gnocchi e molti altri tipi di pasta fresca e ripiena che seguono la reperibilità stagionale delle materie prime. Ogni formato nasce da una sapiente lavorazione artigianale che valorizza la tradizione gastronomica locale. E i diversi ripieni cambiano con le stagioni, privilegiando ingredienti freschi, genuini e del territorio.

Gusti autentici da portare a casa

Dell’Agnese completa la proposta con una piccola offerta di gastronomia “ready to go”: insalata russa, antipasto piemontese ed una selezione di torte da credenza e dolci al cucchiaio. “Le nostre – continua Cristina – sono ricette tradizionali che nascono da un’attenta selezione delle materie prime, spesso legate a prodotti a marchio DOP e ai presidi Slow Food”. Ogni preparazione è pensata per portare in tavola il gusto autentico della cucina di una volta, con la comodità di piatti pronti ma fatti come a casa.