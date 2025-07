Gragnano Città della Pasta 2025: tra gusto, cinema e tradizione, la regina è sempre lei

Con il claim “Tutto il resto è contorno”, la 23ª edizione dell’evento Gragnano Città della Pasta si conferma un omaggio appassionato alla cultura, alla storia e al gusto di un simbolo della cucina italiana.

Organizzata dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, con il supporto del Comune di Gragnano e della Regione Campania, la manifestazione accoglierà migliaia di visitatori in una città che per tre giorni si trasformerà in un vero e proprio red carpet del gusto.

Protagonista assoluta sarà, naturalmente, la Pasta di Gragnano IGP: una diva senza tempo, celebrata quest’anno con un concept ispirato al mondo del cinema. Lungo la scenografica “Walk of Taste”, ogni formato verrà omaggiato come una stella, mentre la cottura perfettamente al dente guiderà la direzione artistica dell’intero evento.

Il programma prevede un ricco calendario di appuntamenti: tour tra mulini e pastifici storici, degustazioni, showcooking, street food d’autore, talk, performance live e installazioni urbane. A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera, la città si vestirà da set cinematografico, con angoli interattivi, laboratori per bambini e omaggi visivi al grande schermo.

L’inaugurazione ufficiale, venerdì 12 settembre, vedrà la partecipazione delle istituzioni, del Presidente del Consorzio Massimo Menna e del Sindaco di Gragnano Nello D’Auria. Dopo il simbolico “Taglio degli Spaghetti”, verrà conferito il Premio Culturale “Gragnano Città della Pasta” a una celebre attrice partenopea, icona della scena nazionale per versatilità e talento, proprio come la pasta che la città celebra: sempre protagonista, capace di adattarsi a ogni contesto, senza mai perdere fascino.

A seguire, un talk esplorerà il legame tra cinema e pasta, con ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura. A moderare l’incontro sarà la giornalista Rai Monica Caradonna. L’identità visiva dell’edizione è stata affidata a Filippo Fontana, artista italiano dalla visione internazionale, che ha saputo interpretare lo spirito della manifestazione con un linguaggio cosmopolita.

Ancora una volta, Gragnano riafferma il suo ruolo di capitale della pasta e della convivialità, offrendo un’esperienza multisensoriale dove ogni formato diventa racconto, ogni piatto una storia. Perché sì, tutto il resto è contorno.