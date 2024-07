Problemi nella ditta di pulizie del Comune, ISS Italia respinge le accuse: "Ritardo nei pagamenti ma la qualità del servizio è sempre stata ottima"

Lo scorso 10 maggio due lavoratrici di ISS Italia erano state ascoltate dalla commissione lavoro del Consiglio Comunale per il ritardo nel pagamento degli stipendi. L'azienda che si occupa di pulizie nei cimiteri e nelle centrali dei vigili urbani è appaltatrice del Comune di Torino, e per questo la Città aveva voluto verificare se il problema dipendesse da loro o dall'azienda. Questa mattina ISS Italia ha partecipato alla terza commissione per rispondere alle accuse, confermando il ritardo nel pagamento ma rifiutando ogni altra denuncia che era stata mossa a maggio, come l'assenza di materiale idoneo a eseguire le pulizie.



"Ad aprile e marzo - ha dichiarato il consulente legale dell'azienda Mauro Marango - gli stipendi sono stati gestiti con 2/5 giorni di ritardo, a seconda degli istituti di credito del lavoratore. Questo ha creato disagio tra le persone che hanno contratti part time, i ritardi non dipendevano dal Comune di Torino ma dal ritardo dei pagamenti delle Asl nel Sud Italia. Sul fatto che mancasse il materiale della pulizia degli edifici invece c'è sempre stato, come si evince dalle bolle. La qualità del servizio è sempre stata ottima. Tutto quello che è stato detto all'infuori del ritardo degli stipendi è falso, l'azienda non è mai stata denunciata né cacciata fuori dall'appalto della Regione, dove per ragioni commerciali sono stati ceduti i diritti alle altre due aziende che partecipavano".