"Basta con le monetine!". GTT digitalizza i parcometri e rilancia SostApp

"La facciamo finita con le monetine?". È questo lo slogan dell'ultima iniziativa GTT, che punta a digitalizzare i parcometri e rilancia SostApp, l'applicazione che permette di pagare con il proprio smartphone le strisce blu.

Nuova veste per 875 parcometri

L'azienda ha deciso di rinnovare la veste degli 875 parcometri sparsi per Torino con una grafica più semplice e intuitiva, soprattutto sulla parte frontale. L'idea è rendere più evidente la possibilità di pagare con carte di credito e bancomat.

Parallelamente, prenderà il via una campagna di comunicazione sul veicolata proprio attraverso i dispositivi. Protagonista sarà una volpe: simbolo di furbizia, praticità e buon senso. Il messaggio è chiaro: chi paga in modo intelligente, sceglie SostApp.

Addio alle monetine

L'invito è a dire addio alle monetine e a preferire l'app gratuita che consente di pagare, prolungare o interrompere la sosta direttamente dal cellulare, senza costi di commissione. L'obiettivo è duplice: aumentare l'uso dell'app per la sosta breve e ridurre i pagamenti in contanti, favorendo in generale le modalità digitali come carte di credito e debito.

“Digitalizzare la sosta non significa solo introdurre nuovi strumenti, ma semplificare la vita della cittadinanza, riducendo le complicazioni" commenta l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta.

“Abbiamo ripensato i parcometri partendo dalle persone” dice il Presidente di GTT Antonio Fenoglio, che aggiunge: "Affinare l’interfaccia utente, dalla grafica all’ordine delle informazioni, significa rendere la sosta più chiara, veloce e intuitiva".