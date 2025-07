Una nuova ciclabile, 400 alberi ed il recupero dei locali chiusi: 25 milioni per riqualificare corso Palermo

Dalla Dora al Trincerone, la Città di Torino investe 25 milioni di euro per riqualificare corso Palermo e via Martorelli. Prende ufficialmente forma il piano per trasformare i quartieri di Barriera di Milano ed Aurora con i fondi Pon Metro Plus 2021-2027.

Il masterplan del progetto, che punta ad intervenire sui tre chilometri che connettono i due quartieri di Torino nord, è stato presentato in Sala Colonne.

"Città vera, non vetrina"

"L'obiettivo di questo piano - ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo - è dare una risposta ai residenti, ma anche a far sì che quest'area di Torino possa diventare attrattiva per chi non abita li. Una città vera, non vetrina che tenda a non espellere cittadini".

"Non si può lasciare direzione al privato"

Presentando poi gli interventi, il primo cittadino ha fatto un passaggio che in molti hanno collegato all'inchiesta sull'urbanistica che ha travolto Milano: "Non si può lasciare la direzione al privato, senza una regia pubblica. Non vogliamo quartieri monovocazione, ma una città che possa essere vissuta da tutti i ceti sociali, dai più agiati a quelli in difficoltà. Questo è pienamente coerente con gli obiettivi di revisione del Piano Regolatore, che presenteremo in autunno".

Pista ciclabile e 400 alberi

I primi interventi su Aurora e Barriera, come spiegato dall'assessore alle Periferie Carlotta Salerno, inizieranno nel 2026. L'avvio del cantiere diffuso, che si concluderà entro il 2029, sarà nel cuore di corso Palermo. L'obiettivo è rendere gli spazi urbani di Torino nord più verdi e vivibili, con una nuova pista ciclabile, un grande graffito urbano, 400 nuovi alberi, più illuminazione, il recupero di strutture abbandonate e locali chiusi.

Le aree

Il progetto individua quattro aree di interesse con diverse vocazioni: quella tra corso Palermo e le vie Parma e Perugia per cultura e vita notturna; largo Palermo per istruzione e infanzia; l’area tra i corsi Palermo e Giulio Cesare per la vocazione commerciale e quella compresa tra le vie Martorelli e Sempione per la vocazione residenziale e sportiva.

Corso Palermo diventerà una enorme tela di arte urbana di oltre 2,8 chilometri con un’illuminazione scenica, dove il 62% degli spazi sarà reso accessibile a pedoni e ciclisti e il 35% della superficie, con oltre 400 nuovi alberi piantati, sarà destinata a verde. Oltre tre milioni di euro, come chiarito da Salerno, saranno destinati ad azioni rivolte e realizzate dai giovani, anche di prevenzione dalle dipendenze di droghe e alcol.

Ad Aurora e Barriera vivono 88mila persone, tra queste ogni 100 giovani sono presenti 146 anziani (in Aurora) e 142 (in Barriera), un numero decisamente inferiore rispetto alla media cittadina che ammonta a 232 e che denota la presenza più alta di popolazione 25-34 anni rispetto agli altri quartieri. Il 36% della popolazione è di origine straniera.