Frana ed alberi caduti, chiusa al traffico la Provinciale tra Baldissero e Pavarolo

A seguito dei forti temporali che si sono verificati a partire dal pomeriggio di mercoledì 23 luglio e che si sono intensificati nella notte successiva, rimane chiusa al traffico sino a cessate esigenze la Strada Provinciale 4 di Baldissero Torinese tra il Km 6 e il Km 6+500 , nei territori dei Comuni di Baldissero e di Pavarolo. Il tratto dell’arteria attualmente non percorribile è stato interessato da una caduta di alberi che ne hanno pregiudicato la transitabilità. Un’Ordinanza emanata nella serata di giovedì 24 luglio dalla Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino ha ufficializzato il prolungamento dello stop alla circolazione , stabilito nel momento in cui si è verificata la non transitabilità della SP 4.

Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco nella notte tra il 23 e il 24 luglio, sono stati rimossi gli alberi presenti sulla carreggiata, ma ne risultano ancora alcuni pericolanti su terreni privati confinanti con la sede stradale, in una situazione in cui le previsioni meteo non sono incoraggianti. La prosecuzione dell’interruzione del transito veicolare sulla Provinciale 4 è stata decisa in attesa degli interventi di messa in sicurezza da parte dei proprietari dei terreni che costeggiano la strada, che consentiranno il ripristino delle condizioni di transitabilità.