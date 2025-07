Cavour lancia un nuovo piano di asfaltature

Ci sono tratti di via Curt, di via Cappella del Bosco, di via Gemerello e di via Conte di Cavour, per citarne alcuni. Rientrano nel nuovo piano di asfaltature che il Comune di Cavour coprirà con i 170.000 euro, stanziati giovedì 24 dal Consiglio comunale, con una variazione di bilancio.

“La variazione ammonta a 600.000 euro ed è significativo che circa 200.000 siano per le strade” osserva il sindaco Sergio Paschetta che spera di portare a termine i lavori entro fine anno.

Il primo cittadino parla di circa 200.000 euro, perché altri 25.000 sono stati destinati per chiudere la questione dell’ampliamento di via Barotto, verso via Gemerello: “I lavori sono stati fatti anni fa, ma bisognava perfezionare l’acquisizione delle aree da privati” conclude Paschetta.