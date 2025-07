“Era una persona travolgente e sempre disponibile”

“Era una persona travolgente, che amava molto l’hockey su prato e sapeva stare vicina ai ragazzi e insegnare loro a fare gruppo”. La voce di Paolo Dell’Anno, presidente dell’Hp Valchisone, è rotta dall’emozione. La perdita prematura di Laura Fassina, scomparsa ieri all’età di 57 anni, è un dolore forte, perché oltre alla vicinanza sportiva, c’è il dolore per l’addio a una persona amica: “La conosco dall’età di 14 anni, era un’amica di mia moglie e guidava la scuola hockey che portava il suo nome”. Fassina infatti era a capo della ‘Silvana Ughetto’, che accompagnava le ragazze e i ragazzi fino ai 12 anni a conoscere questo sport, ma soprattutto a imparare a collaborare e fare squadra. Accanto a lei, nella promozione dell’hockey su prato nelle scuole, c’erano i due nazionali Andrea Dell’Anno e Alberto Ughetto.

“Era un’anima pura, una persona sempre disponibile e sempre presente. Amava questo sport e lo praticava anche da veterana. Nel 2013 ha vinto medaglia d’oro ai World Master Games di Torino. Si è sempre prodigata, facendo di tutto per l’associazione e i ragazzi. Mancherà non poco” ammette commosso Dell’Anno. E il suo legame con l’hockey è anche sul manifesto funebre dove compare proprio la scritta ‘hockeista’.

Moglie di Antonio Nusdeo, ristoratore de Il Molino di Pancalieri, Fassina viveva a Prarostino e, assieme a lui, lascia le figlie Annalisa e Francesca e il figlio Stefano. Ma anche un vuoto enorme in Anlib Pinerolo, che aiuta le donne in difficoltà. Dal 2020 partecipava a tutte le attività, in particolar modo ha dato impulso alla crescita della raccolta di fondi natalizia della Biscotteria del cuore, e il suo calore rimane un ricordo indelebile per le componenti dell’associazione: “Sei stata capace ogni giorno di rendere più calda l’atmosfera della nostra associazione. Grazie per tutto l'amore. Grazie per il tempo e l'energia spesi senza riserve, e per l'esempio silenzioso, potente più di mille discorsi. La tua generosità e la tua grinta hanno illuminato le nostre vite e saranno per noi la tua eredità indelebile”.

Il rosario si terrà martedì 29 luglio, alle 20, nella chiesa parrocchiale di Sant’Aniceto di Villar Perosa. Mentre il funerale si terrà il giorno seguente, alle 15, a San Pietro in Vincoli.