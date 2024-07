A Torino controlli contro la malamovida: oltre 7mila euro di multe ai "bangla"

Controlli interforze la scorsa notte contro la malamovida. L'attività, iniziata alle 19 di sabato sera, si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dall’afflusso di persone: via Berthollet, zona Torino Porta nuova, via Galliari, Piazza Vittorio Veneto, Murazzi del Po e Santa Giulia.

Complessivamente sono state identificate 104 persone e sono stati fatte accertamenti in 10 locali. Le forze dell'ordine hanno elevato cinque multe, per un valore di quasi 7.500 euro: denunciata anche una persona per non aver rispettato l'obbligo di lasciare l'Italia.

Multe ai minimarket

Tre minimarket, di cui due in via Berthollet e uno in via Galliari, sono stati sanzionati rispettivamente per 160 euro l’uno per aver venduto bevande alcoliche dopo le 21. Un altro minimarket, sito in via Rossini, è stato multato per oltre 6600 euro per aver venduto bevande alcoliche dopo le 24.

Infine, un bar in via Matteo Pescatore, ha ricevuto una sanzione di oltre 300 euro per aver venduto alcolici a minori di 18 anni.