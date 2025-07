Quando il bus non arriva: a Torino nel 2025 oltre 55mila corse saltate. La metà per mancanza autisti

Mancanza di autisti: è questa la causa principale per cui, nei primi sei mesi del 2025, sono state cancellate a Torino oltre 55.800 corse bus. Se è vero che si tratta di poco più del 3,1% del totale (1.805.446 viaggi), resta comunque il disagio vissuto da chi scegli il mezzo pubblico per spostarsi nel capoluogo piemontese.

A queste se ne aggiungono altre duemila annullate nella prima cintura. Numeri forniti dall'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo ad un'interpellanza presentata dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Le cause di cancellazione

Andando a guardare nel dettaglio i dati, le oltre 55mila corse cancellate sono riconducibili in maggioranza a cause interne. Nella metà (25.577) dei casi i bus ed i tram non hanno potuto circolare sule strade di Torino per la mancanza di autisti: a seguire, 11.651 viaggi sono stati cancellati per guasti ai veicoli. Quasi 13mila non sono state fatte scioperi legati a condizioni contrattuali.

Bando autisti

E sul fronte del reclutamento di nuovi autisti ci sono importanti novità. Negli scorsi mesi Gtt aveva lanciato un bando per conducenti: all'appello hanno risposto 2.290 persone, di cui 272 con patenti superiori (D/DE e CQC passeggeri) e 2.018 con la sola B ed interessati ad intraprendere il percorso formativo.

Circa 80 autisti verranno assunti tra luglio e dicembre: le selezioni per questi profili sono già attive. "Per quattro anni -ha replicato Firrao - GTT è stata abbandonata. Ora, a fine mandato, si prova finalmente a intervenire".