Tecnodit di Bra, Azienda Leader nell’utilizzo di tecnologie avanzate per la videoispezione -risanamento non distruttivo delle condotte -Bonifica e sanificazione delle condotte dell’aria -pulizia e igienizzazione cappe ristorazione

Nell’attuale contesto di sostenibilità e innovazione tecnologica, la manutenzione delle reti sotterranee e degli impianti aeraulici non può più basarsi su metodi invasivi e costosi. Le tecnologie avanzate per la videoispezione delle condotte e il risanamento non distruttivo rappresentano oggi la chiave per gestire in modo efficiente e sostenibile le infrastrutture.

Aziende leader come Tecno Dit, con oltre 30 anni di esperienza, applicano soluzioni all’avanguardia per diagnosticare in modo preciso guasti e anomalie, riducendo al minimo i tempi e l’impatto degli interventi.

Videoispezione: strumento chiave per la prevenzione e la sicurezza

La videoispezione consente l’analisi accurata di reti fognarie, scarichi, condotte e canalizzazioni, garantendo un’efficace prevenzione dei guasti. I benefici principali includono:

Rilevamento preciso di anomalie (fessurazioni, ostruzioni, cedimenti, allacci abusivi)

(fessurazioni, ostruzioni, cedimenti, allacci abusivi) Verifica delle pendenze e della conformità strutturale

Riduzione drastica dei costi di intervento

Riparazioni localizzate e non distruttive

Grazie a strumenti come telecamere Professionali- sistemi IPEK ROVION -AGILIOS -Tecno Dit è in grado di offrire ispezioni ad alta precisione anche in ambienti complessi.

Agilios

Rovion

Rovion

Risanamento non distruttivo e servizi integrati

Piccoli e grandi diametri DN100

Piccoli e grandi diametri DN1000

Un approccio moderno alla manutenzione non può prescindere da una gamma di servizi complementari, tra cui:

Fresature e disostruzione condotte

L’eliminazione di radici, incrostazioni e residui è possibile grazie a fresatrici idrogetto e robot Cutter controllati da telecamere filoguidate, per un risultato duraturo e controllato.

Prove di tenuta e collaudi

Utilizzando palloni otturatori e test ad aria o acqua, le reti vengono collaudate per verificarne la tenuta idraulica. Al termine viene rilasciato un verbale ufficiale di collaudo.

Ricerca perdite su impianti in pressione

L’uso di strumenti avanzati come correlatori, geofoni e gas tracciante consente l’identificazione precisa delle perdite, evitando sprechi, danni strutturali e costi elevati.

Mappatura reti e impianti

Per una gestione proattiva delle infrastrutture, è fondamentale conoscere la posizione e lo stato degli impianti. La mappatura avviene tramite sistemi radio detection, localizzatori e georadar.

Risanamento tubi con tecnologia Relining

Tecno Dit applica la tecnica del relining per ripristinare condotte danneggiate dall’interno, senza demolizioni. Adatta a tubazioni da 45 mm fino a 1300 mm, è una soluzione rapida, efficiente e durevole.

Bonifica impianti aeraulici e igiene ambientali

Sporco

Pulito

Oltre alla manutenzione delle reti idriche, è cruciale garantire la salubrità degli ambienti climatizzati. Tecno Dit è certificata NADCA e AIISA e utilizza sistemi di bonifica professionale che:

Aspirano e rimuovono polveri e batteri dai condotti

Utilizzano trattamenti incapsulanti per condotte isolate internamente

Rilasciano, a lavori ultimati, un Attestato di Efficienza Igienica A.E.I. certificato da laboratori autorizzati

La corretta bonifica previene infezioni respiratorie, migliora la qualità dell’aria e incrementa la produttività negli ambienti lavorativi.

Pulizia delle cappe di aspirazione: sicurezza per il settore alimentare

Nel comparto food, la manutenzione delle cappe di aspirazione è essenziale per prevenire la proliferazione batterica e garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie. L’intervento professionale riduce il rischio di sanzioni e migliora l’efficienza degli impianti.

Un Gruppo di Eccellenza con Servizi a 360°

Tecno Dit fa parte di un network aziendale che unisce competenze specializzate:

Bra Servizi (1989): riferimento nella gestione dei rifiuti e sanificazione ambientale, con interventi anche in pronto soccorso ambientale H24

riferimento nella gestione dei rifiuti e sanificazione ambientale, con interventi anche in pronto soccorso ambientale H24 Gazzera Impianti (1977): impiantistica avanzata, riscaldamento, ventilazione e sistemi antincendio

impiantistica avanzata, riscaldamento, ventilazione e sistemi antincendio Fratelli Sartore (dal 1923): edilizia civile e industriale, bioedilizia e ristrutturazioni sostenibili

Insieme formano un ecosistema di servizi integrati, capace di rispondere alle esigenze di Comuni, aziende e privati su tutto il territorio nazionale.

Conclusione: ispezione, prevenzione e sostenibilità

Affidarsi alla videoispezione e al risanamento non distruttivo significa investire nella sicurezza delle infrastrutture, nella salute degli ambienti e nella sostenibilità a lungo termine. Grazie alla sinergia tra competenze ed esperienza, aziende come Tecno Dit e il Gruppo Piumatti ,F.lli Sartore Costruzioni Gazzera Impianti offrono soluzioni complete, affidabili e certificate.