Bonus teleriscaldamento, quasi 8.000 i beneficiari. Iren: "Domande vicine alla nostra stima"

Sono stati quasi 8.000 i torinesi che hanno ricevuto il bonus del teleriscaldamento. Iren ha fornito per il terzo anno consecutivo uno sconto in bolletta alle famiglie in difficoltà che riscaldano la propria casa con il teleriscaldamento, e ha presentato i dati ai consiglieri comunali di Torino riuniti in commissione.

"Su Torino le domande raccolte sono state vicine alla nostra stima - ha spiegato Diego Curti di Iren - Abbiamo chiuso la raccolta a fine aprile, 8500 domande delle quali una piccola parte - 690 - non è stata accettata perché presentate doppie, magari dello stesso nucleo familiare, o con un isee non conforme o senza documentazione. Abbiamo completato l'erogazione dei clienti indiretti, manca una piccola parte di quelli diretti cioè con utenze personali e non condominiali. Contiamo di chiudere con le prime bollette della stagione termica di ottobre. C'è stata una piccola percentuale di domande nuove, ma la maggior parte clienti sono gli stessi degli scorsi anni che hanno rinnovato la domanda".

Per questa stagione termica il numero di famiglie che ha potuto usufruire dello sconto in bolletta è diminuito, visto l'abbassamento della soglia isee per poter fare richiesta dai 20mila euro del 2022/2023 ai 15mila del 2023/2024. Solo per le famiglie con almeno 4 figli la soglia è rimasta quella di 20 mila euro. Il numero di beneficiari è comunque più alto del 2021/2022, quando il limite era stato fissato a 12 mila euro.