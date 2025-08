Contro l’abbandono estivo, ecco cibo e aiuti per l’Enpa

Un piccolo gesto concreto per contrastare una grande piaga estiva. L’associazione Ardea, da sempre attiva nella tutela degli animali e dell’ambiente, ha consegnato all’Enpa di Torino una generosa donazione di cibo per cani e gatti, raccolto nelle scorse settimane nell’ambito della campagna “No agli abbandoni”.

Con l’arrivo delle vacanze, cresce purtroppo il numero di animali domestici abbandonati. Una realtà amara che Ardea ha voluto combattere non solo con la sensibilizzazione, ma anche con azioni tangibili.

“Oltre ai soliti slogan, volevamo fare qualcosa di concreto per aiutare i tanti amici a quattro zampe che ogni estate vengono abbandonati”, ha spiegato Matteo Rossino, presidente dell’associazione. “Grazie ai nostri volontari e a tanti amici che ci supportano, siamo riusciti a raccogliere diversi chilogrammi di cibo per cani e gatti, oltre a cucce e prodotti per l’igiene”.

La donazione è stata accolta con gratitudine dall’Enpa di Torino, da anni in prima linea per la protezione degli animali sul territorio. “Un animale non è un gioco - ha aggiunto Rossino -. È un amico fedele, che non ti tradisce mai e di cui bisogna prendersi cura”.