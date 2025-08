Spirito Osteria: un ambiente essenziale e accogliente per una nuova trattoria contemporanea

Lo stile elegante e minimalista, tipico di quelle che ormai si chiamano osterie senza esserlo, non mi lascia dubbi sulla tipologia del locale: pavimenti in legno, tavolini e sedie che valorizzano l’essenzialità dell’arredo, pochi quadri a tema gastronomico e tovaglioli senza tovaglia. L’assenza di fronzoli regala un senso di ordine che fa da sfondo a uno spazio nel quale ogni dettaglio sembra pensato per mettere al centro i sapori. Il legno domina la sala con discrezione, creando un ambiente rilassato e intimo, perfetto per chi cerca un’esperienza autentica e informale. I tavoli sono distanti il giusto, garantendo privacy e convivialità. Tutto contribuisce a un’atmosfera finalizzata a valorizzare, come protagonista del pasto stesso, il gusto.

Una cucina eccellente che inciampa solo nella “bagna freida”

Dopo le scelte di rito, ecco arrivare in tavola un appetizer che respira di estate: una fresca Pappa al pomodoro dal sapore esplosivo. Quanto basta a far capire che la cena sta mettendosi sul binario giusto. E a confermarmelo immediatamente sono le Puntarelle in agrodolce il cui contrasto si armonizza sapientemente in un equilibrio pensato e realizzato con mano sapiente. Consapevole di essere probabilmente in minoranza, non posso che rilevare il “sottotono” dei Peperoni in bagna freida: ottimi i primi per consistenza e perfetta acidità, ma non valorizzati al meglio da una “bagna” che l’assenza di aglio priva della forza che mi attenderei. Quella che invece trovo, netta e coraggiosa, negli Spaghetti aglio, olio, peperoncino e bottarga di muggine: un piatto dalla cottura impeccabile e dal condimento capace di amalgamarsi perfettamente con la pasta. E la festa, tenendo sempre alto il livello della cucina, continua anche col secondo: un Salmerino al verde, uova di trota e tropea in agrodolce nel quale lo chef dà prova di saper gestire appieno anche la delicatezza di un pesce d’acqua dolce. Altrettanto intrigante la Frittura di alici in saor, dalla perfetta panatura e dal sapore intenso della ben nota marinatura veneta. Chiudo, con una piacevole Meringata di fragole al Vermouth rosso, una cena che - credo si sia capito! - è stata una delle più belle esperienze degli ultimi mesi. Peraltro accompagnata da un pane da urlo!

Cucina e vini capaci di sorprendere

Il brio e la capacità di proiettarti nell’inatteso sembrano la cifra chiara della cucina di Spirito, guidata da Giovanni Naviglia: quasi sempre audace, capace di gestire ingredienti di un piatto con inusuale abilità, in grado di sorprendere per il gioco di gusti messo in campo. Efficiente e cortese il servizio, coordinato da Renato Castagno, che cura anche la cantina dell’osteria, proponendo un’ampia carta dei vini. Quest’ultima, guardando ben oltre la produzione nazionale e riservando alla Francia un’attenzione particolare, punta su produttori ed etichette finalmente non riconducibili ai “soliti noti”, oltre che con un ricarico più che onesto. Così come onesto, in questa sedicente “osteria” le cui proposte tendono in modo evidente all’alta cucina, appare anche il rapporto qualità/prezzo.

Tipologia locale: Trattoria contemporanea

Indirizzo: Via Corte d’Appello, 13 – Torino

Sito web: www.spirito.it

Tel: 011.4143523

Prezzo: Antipasti (5-12€), I piatti (un piatto: 20€; due piatti: 30€; tre piatti: 40€), Formaggi (9-12€), Dessert (7€), Coperto e servizio (3€)

Ultima visita: Luglio 2025

Sensazioni al volo: Cucina brillante, centrata e capace di sorprendere. Carta dei vini ampia e curata, con interessanti scelte fuori dalle solite rotte. Servizio puntale e affabile. Pane da urlo! Un locale che convince e lascia intravedere un futuro da seguire con attenzione.