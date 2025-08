“Una Giornata in Alpeggio”: turismo sostenibile e autentico tra i pascoli della Val Pellice

In Val Pellice, valle simbolo di resilienza e innovazione montana, dalla collaborazione tra alpigiani, imprese, associazioni e amministrazioni locali nasce “Una Giornata in Alpeggio”, un’iniziativa turistica innovativa che unisce escursionismo a piedi e in bici, esperienze autentiche, valorizzazione del patrimonio agro-pastorale e sviluppo smart e sostenibile delle aree montane. Innovativo e unico nel suo genere, il format permette a famiglie ed escursionisti di vivere un’esperienza di vita in alpeggio senza bisogno di prenotazione.

Un voucher

È sufficiente acquistare un voucher presso uno dei rivenditori autorizzati a valle e presentarsi all’alpeggio in un qualsiasi giorno successivo rispettando il calendario e l’orario indicato sul biglietto. Questa flessibilità consente agli escursionisti di scegliere il momento migliore in base alle condizioni meteo e rende il voucher un’idea regalo originale. Ogni visita sarà guidata dagli alpigiani e consentirà agli escursionisti di conoscere la quotidianità della vita in alpeggio e le pratiche tradizionali per la produzione dei formaggi: partendo dal filo d’erba nei pascoli, passando per stalle, i locali di trasformazione e terminerà con un piccolo omaggio.

Gli itinerari

Gli escursionisti potranno liberamente e facilmente raggiungere gli alpeggi lungo itinerari sicuri, a piedi o in bici, in totale autonomia o contattando una guida naturalistica locale attraverso la pagina instagram @valpellicetrekking. I primi alpeggi ad offrire questo nuovo servizio turistico sono l’azienda agricola Charbonnier, in località Chiot la Sella e l’agriturismo Catalin nella suggestiva Conca del Prà. I voucher saranno disponibili nelle tabaccherie di Villar Pellice e Bobbio Pellice e presso il Valpe Door di Villar Pellice, l’Hub Multiservizi punto di partenza e ritorno suggerito per tutte le escursioni in alta valle. Il tour operator Verticalife di Torino promuoverà pacchetti weekend inclusivi di pernottamento in alpeggio. Ma “Una Giornata in Alpeggio” non è solo un’esperienza turistica outdoor.

Attraverso il semplice gesto dell’acquisto di un voucher, il visitatore parteciperà attivamente alla custodia del paesaggio alpino, al sostegno delle microeconomie rurali e alla trasmissione del sapere agro-pastorale. In altre parole, un turismo sostenibile che lascia una ricaduta positiva. Il format ha ottenuto il patrocinio dei comuni di Villar Pellice e Bobbio Pellice ed è sostenuto da Turismo Torino e Provincia e Uplsowtour-Pinerolese Terra di Bici. “Una Giornata in Alpeggio” è un esempio virtuoso di come il turismo possa diventare strumento di resilienza e di rilancio economico sostenibile di un territorio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il team promotore tramite le pagine social ufficiali di “Valpe Door Villar Pellice”.