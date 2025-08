Piscina intercomunale: Santena e Poirino avviano lo studio di prefattibilità

Le amministrazioni comunali di Santena e Poirino hanno approvato e sottoscritto un accordo per la redazione di uno studio di prefattibilità, primo passo concreto verso la possibile realizzazione congiunta di un impianto natatorio di interesse sovracomunale.

«La carenza di una piscina utilizzabile tutto l’anno è una necessità sentita da tempo non solo a Santena, ma in tutto il territorio circostante,» sottolinea il sindaco di Santena Roberto Ghio. «Questa intesa nasce dalla consapevolezza che solo collaborando tra enti possiamo affrontare progetti di questa portata, condividendo risorse e competenze per rispondere ai bisogni di famiglie, scuole e associazioni sportive. Lo studio di prefattibilità ci consentirà di valutare in modo approfondito le opportunità e le soluzioni migliori, partendo dai dati e non dalle ipotesi.»

L’incarico, del valore di 19.600 euro oltre IVA e oneri di legge (ripartiti equamente tra i due Comuni), è stato affidato allo studio tecnico “Paolo Pettene & Partners”. Il Comune di Poirino assumerà il ruolo di capofila nel coordinamento delle attività e nella gestione dell’iter amministrativo. Lo studio prevede la definizione di due soluzioni progettuali, simulazioni grafiche e la stima dei costi di realizzazione e gestione. L’attività sarà completata entro 45 giorni e comprenderà sopralluoghi e momenti di confronto tecnico con le amministrazioni.

«La collaborazione tra Comuni rappresenta oggi una scelta strategica e necessaria – aggiunge Ghio – per dare risposte concrete e sostenibili, investendo su servizi che possano davvero incidere sul benessere e sulla qualità della vita dei cittadini.»

Aggiunge Nicholas Padalino, sindaco di Poirino: «Questo accordo segna, di fatto, l’inizio di una collaborazione virtuosa tra vicini di casa. Nessuno dei due Comuni, oggi, dispone di risorse tali da poter affrontare da solo la realizzazione di un impianto natatorio – un’opera che richiede investimenti importanti e una visione condivisa».

Prosegue Padalino: «Proprio grazie alla sinergia e alla volontà di unire le forze, la possibilità di dotare il territorio – e in particolare le comunità di Poirino e Santena – di una struttura ormai necessaria diventa sempre più concreta. Ringrazio il sindaco Ghio e la sua amministrazione per la disponibilità dimostrata: la collaborazione è partita subito, in modo pragmatico, e la giornata di oggi – dopo riunioni e sopralluoghi condivisi – rappresenta già un risultato significativo. Ora attendiamo di vedere quali proposte emergeranno dal lavoro dell’architetto Paolo Pettene e dei suoi collaboratori: parliamo di uno studio riconosciuto, anche a livello nazionale, per esperienza e innovazione nell’impiantistica sportiva.»

Le amministrazioni confermano così la volontà di programmare in modo condiviso nuovi interventi a servizio del territorio, rafforzando la capacità di pianificare risposte alle esigenze reali della popolazione in un’ottica di efficienza e sostenibilità. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per consentire l’avvio tempestivo delle attività amministrative e progettuali.