Bricherasio, in arrivo il divieto di sosta nella strettoia di via Campiglione

Il Comune di Bricherasio ricorrerà alla segnaletica verticale per indicare il divieto di sosta nella parte più stretta di via Campiglione, quella che costeggia il muro di Villa Daneo e il canale. Durante il Consiglio comunale di giovedì 31 luglio, la minoranza ‘Più Uniti per Bricherasio’ si è fatta portavoce con un’interrogazione del disagio espresso da alcuni cittadini: “Negli ultimi tempi spesso le auto, ma anche mezzi più ingombranti, vengono parcheggiati in quel tratto di strada molto stretto. Rappresentano un disagio, e in alcuni casi un pericolo, per il passaggio degli altri mezzi nei due sensi di marcia” argomenta il consigliere di minoranza Michele Savalli.

In risposta l’Amministrazione garantisce che con il primo acquisto di cartelli stradali si provvederà a risolvere il problema: “Tradizionalmente le persone non parcheggiavano in quel tratto, anche se non è indicato il divieto di sosta. Recentemente invece, soprattutto all’incrocio con via Kennedy, ci sono spesso mezzi parcheggiati. Forse la situazione è cambiata perché la gran parte delle case che si affacciano sul canale ora sono abitate” osserva il sindaco Simone Ballari. Per questo annuncia che con il primo ordine di cartellonistica stradale, la Polizia locale provvederà a risolvere quella situazione. “Non posso annunciare tempistiche precise per la posizione della segnaletica verticale del divieto di sosta ma probabilmente accadrà dopo l’estate” spiega il sindaco, e annuncia che si sta riflettendo sulla possibilità di tracciare alcuni posti per il parcheggio all’altezza dell’eco punto di via Campiglione, poco prima della strettoia.