Bricherasio, 80mila euro per le strade danneggiate dal maltempo

Bricherasio ha stanziato 80.000 euro per riparare le strade colpite dal maltempo a maggio e da eventi analoghi dei mesi precedenti, ma la cifra non è sufficiente. Durante il Consiglio comunale di giovedì 31 luglio, tra le variazioni di assestamento generale del bilancio è stato comunicato lo stanziamento per garantire la quota di co-finanziamento necessario nel caso l'ente riuscisse a vincere dei bandi per il finanziamento delle opere. Nello stesso Consiglio comunale è stato comunicato anche il prelievo dal fondo di riserva di 1.600 euro che sono serviti per affidare un incarico professionale allo studio dell'ingegnere Odetto per la progettazione preliminare degli interventi necessari.

“Abbiamo dato quell'incarico per poter partecipare a un bando regionale pubblicato nel mese di luglio destinato alla messa in sicurezza dei fabbricati di proprietà comunale o del territorio. Qualora il bando venisse aggiudicato, sarebbe però necessaria una quota di co-finanziamento di circa 80.000 euro” spiega il sindaco Simone Ballari.

Il progetto non stabilisce ancora gli interventi puntuali: “Tuttavia, le vie in cui puntiamo ad intervenire sono: strada Cesani Marciottina e strada del Gatto, colpite dagli eventi di aprile e maggio; strada Cuccia, strada Rivà e via Canavero, danneggiate a ottobre dello scorso anno” elenca Ballari.