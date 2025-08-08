“Una delle sfide è far scoprire il mondo della miscelazione a persone nuove”

“Mi piacerebbe avvicinare di più le persone alle nostre competizioni e far scoprire il nostro mondo”. Parole della pinerolese Marina Milan, che è la prima donna, assieme a Irene Deiara, di origini sarde, a entrare nel direttivo di Abi Professional (Associazione barmen italiani). Milan è stata eletta nelle votazioni di aprile e sarà in carica fino al 2029.

Lei è in Abi dal 2017, ma lavora nel campo dei bar e della miscelazione dal 1990. I suoi impegni, attualmente sono diversi, fa la formatrice all’Engim di Pinerolo e porta avanti un progetto con l’amica compaesana Paola ‘Polly’ Forneris, abbinando cocktail ai suoi panini.

Ma non mancano l’organizzazione di eventi e competizioni, nonché il ruolo di giudice in alcune gare così come le consulenze per chi apre o gestisce locali. “Gli impegni non mi mancano, ma molti mi hanno spinto a candidarmi per il direttivo nazionale. A partire da mio marito Mauro Solera a Beppe Allasia (suo ex socio, ndr)” spiega.

A suo modo di vedere è importante “promuovere iniziative diverse e attirare pubblico nuovo, che impari a conoscere il bere bene miscelato e ne goda con consapevolezza”. Anche nel Pinerolese, dove a Frossasco, lo scorso 12 maggio, si sono tenuti due concorsi regionali in vista delle finali di novembre in Valle d’Aosta.

In questi anni vuole anche portare avanti le iniziative solidali di Abi in Rosa, un’associazione a scopo benefico, lanciata dalle barlady che ha organizzato attività per devolvere fondi a Ieo, l’Istituto europeo di oncologia di Milano.