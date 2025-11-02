Ad Halloween un’auto si schianta contro le ringhiere davanti alla scuola

Momenti di paura nella frazione di Drubiaglio ad Avigliana, nella notte tra giovedì 31 ottobre e venerdì 1° novembre, quando un’auto è uscita di strada e si è schiantata contro le ringhiere a protezione del marciapiede di fronte alla scuola materna “Dino Campagna”. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino, in una zona residenziale tranquilla.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura coinvolta, un’Alfa Romeo Mito, avrebbe perso aderenza per cause ancora da accertare, finendo la propria corsa contro le protezioni in metallo che delimitano l’ingresso dell’edificio scolastico. L’urto è stato violento e ha abbattuto parte delle ringhiere, danneggiando la recinzione esterna.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, e al momento dell’incidente la scuola era ovviamente chiusa. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per mettere in sicurezza l’area.