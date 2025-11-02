Paura alla pista da motocross, motociclista cade e viene investito da un altro centauro

Paura questo pomeriggio alla pista di motocross di Orbassano, dove un motociclista è rimasto ferito in un incidente durante una sessione di allenamento.

Secondo le prime ricostruzioni, il centauro sarebbe caduto improvvisamente in un tratto tecnico del circuito, venendo poi investito dalla moto che lo seguiva. Immediati i soccorsi dei presenti e del personale della struttura, che hanno allertato il 118 di Azienda Zero.

L’uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, è stato sedato sul posto e trasportato in codice giallo all’ospedale Cto di Torino per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Orbassano per i rilievi e per chiarire la dinamica esatta dell’incidente. La pista è rimasta temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e le verifiche di sicurezza.