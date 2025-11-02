Tamponamento sulla statale tra Susa e Gravere: auto francese finisce contro un suv

Mattinata di disagi lungo la strada statale 24, tra Susa e Gravere, dove intorno alle 8.40 di domenica 2 novembre si è verificato un tamponamento all’altezza del bivio per la frazione Olmo, nei pressi del semaforo.

Secondo una prima ricostruzione, una Peugeot 106, condotta da un cittadino francese, avrebbe tamponato un Toyota RAV4 che la precedeva, mentre entrambi i veicoli procedevano da Susa in direzione Gravere.

L’impatto è stato piuttosto violento, ma fortunatamente nessuno dei coinvolti ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della Compagnia di Susa, l’ambulanza del 118 della Croce Rossa e il soccorso stradale Martini, che ha provveduto alla rimozione dei mezzi e al ripristino della circolazione.

Il traffico ha subito rallentamenti per circa mezz’ora, fino al completo sgombero della carreggiata. Le forze dell’ordine stanno verificando la dinamica esatta dell’incidente e accertando le eventuali responsabilità.