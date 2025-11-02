Forza la serranda di un negozio in corso Vinzaglio, arrestato un uomo di 46 anni

È finita con un arresto la notte di un uomo di 46 anni che, insieme a un complice, ha tentato di introdursi all’interno di un’attività commerciale in corso Vinzaglio, nel centro di Torino.

Allarme alle 5.30

Erano da poco passate le 5.30 del mattino quando, nella Sala Operativa della Questura, è scattato l’allarme del negozio. In pochi minuti, le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (Upgsp) sono giunte sul posto, sorprendendo un uomo che si aggirava nelle vicinanze, apparentemente tranquillo e intento a mangiare.

Gli agenti lo hanno immediatamente fermato. Dalla visione delle immagini di videosorveglianza, è emerso che poco prima l’uomo, insieme a un’altra persona poi fuggita alla vista della polizia, aveva forzato la serranda elettrica del locale, bloccandola con un vaso di fiori per tentare di entrare. I due avevano poi cercato di sfondare la porta a vetri a calci, senza riuscirci.

L'intervento

Dopo un primo allontanamento, erano tornati con un sacchetto, ma l’arrivo tempestivo della polizia ha messo fine ai loro piani. All’interno del sacchetto, gli agenti hanno trovato diversi grimaldelli.

L’uomo, un cittadino italiano di 46 anni, è stato arrestato per tentato furto aggravato in concorso e denunciato anche per il possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Su richiesta della Procura della Repubblica, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.