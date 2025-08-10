Da domani sosta gratis a Torino: strisce blu e Ztl sospese per 2 settimane

Tornano anche quest'anno, per torinesi e turisti, le due settimane estive di sospensione della zona a traffico limitato centrale e delle strisce blu.

Lo stop alle strisce blu

Da domani, lunedì 11 agosto, fino a sabato 23 compreso si potrà dunque posteggiare gratuitamente nelle strisce blu, mentre restano a pagamento i parcheggi con barriera e i multipiano in struttura.

Ecco come funziona con gli abbonamenti

Gli abbonamenti acquistati per il mese di luglio potranno essere utilizzati fino al 9 agosto, mentre quelli acquistati per il mese di settembre saranno validi già a partire dal 25 agosto.

La sospensione della ztl del centro cittadino, dalle 7.30 alle 10.30, partirà dal 11 e durerà fino al 22 agosto. Rimarranno comunque in vigore i divieti di circolazione previsti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle ztl Romana e Valentino e nelle aree pedonali.