Nel Torinese weekend con il tempo instabile: migliora da inizio settimana

Da lunedì fase stabile e forse anche ben soleggiata per qualche giorno. Temperature in norma con il periodo

Passata la fase più intensa di questo evento di maltempo, ci attendono ancora un paio di giorni di instabilità, molto irregolare e volta a migliorare gradualmente da domenica. Poi da lunedì fase stabile e forse anche ben soleggiata per qualche giorno. Temperature in norma con il periodo.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi e domani

Cielo molto nuvoloso o coperto al mattino con piogge in spostamento da sud verso nord ed in esaurimento nel pomeriggio sul verbano. Tuttavia sulle altre zone dopo un temporaneo miglioramento con sprazzi di sereno resterà instabilità con rovesci o piovaschi irregolari che si protarranno fino a sabato sera, con possibilità di piogge più diffuse sempre nella serata di sabato.

Temperature vicine alle medie anche se leggermente sopra a causa dei costanti flussi meridionali che diventeranno orientali da sabato. Massime comprese tra 18 e 20 °C, minime domani mattina tra 12 e 14 °C. Venti oggi deboli orientali, domani assenti o deboli variabili.

Domenica 20 ottobre

Residue precipitazioni in nottata sui settori alpini per correnti in quota disposte da est. Dal mattino graduali rasserenamenti a partire da est. Temperature stazionarie o in lieve calo nelle massime. Minime invece in lieve aumento, con valori intorno 15 °C.

Venti ancora inizialmente settentrionali anche moderati in attenuazione già dal mattino.

Da lunedì 21 ottobre

Una vasta area di alta pressione si porterà dalla Spagna all'Europa centrale coinvolgendo anche l'Italia settentrionale. Quindi ci attende un inizio settimana all'insegna del tempo stabile, nebbie probabili di notte e al mattino e temperature ancora su valori in media con il periodo..

Previsioni Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino