Vialattea e Sestriere pronti al via: tra innevamento, Coppa del Mondo, Universiadi e la collaborazione con Bardo [FOTO E VIDEO]

“ A proposito del collegamento del collegamento internazionale - ha aggiunto Bourlot - è confermata la collaborazione con Montgènevre. Il ringraziamento va agli amici francesi che si apprestano ad ospitare le Olimpiadi 2030 che daranno visibilità a tutto il territorio così come avvenne per l’edizione del 2006 a Torino ”.

Ma la stagione sarà anche ricca di eventi e iniziative con un ricco calendario di appuntamenti. A metà gennaio verranno ospitati i Giochi Mondiali Universitari Invernali - Torino 2025 con la disciplina Sci Alpinismo, seguirà poi la Coppa del mondo di sci femminile con in programma il gigante e slalom il 22 e 23 febbraio dove c’è grande attesa per quanto potranno ottenere le nostre azzurre, con grande attesa per le prove di Marta Bassino e Federica Brignone che durante la presentazione odierna hanno invitato tutti, attraverso un’intervista doppia, a partecipare e tifare durante quell’occasione.

Le tariffe

Per quanto riguarda le tariffe lo stagionale internazionale sarà sempre in vendita a 900 euro fino all’11 novembre (ridotto per bambini fino a sette anni e famiglie dal terzo componente abbonato).

Ritoccato leggermente al rialzo il giornaliero che oscillano dai 35-40 euro tra alta e bassa stagione di Montiluna ai 63 euro del Vialattea Internazionale. Per quelli "della settimana bianca” la cifra, a seconda delle piste scelte e dal periodo, oscillerà tra i 180 di Cesana e Claviere ai 318 di Vialattea Internazionale. Invariato il prezzo per lo ski pass baby, per i nati dal 2017: si tratta di 15 euro se acquistato online, 17 in biglietteria.