Viene colto da un colpo di sonno e finisce sulla rotonda di Osasco

Si è addormentato al volante del suo furgone poco prima di affrontare una rotonda ad Osasco. È accaduto questo pomeriggio, lunedì 18 agosto, ad un uomo che stava percorrendo la strada provinciale 589 in direzione Pinerolo. Fuori controllo, il mezzo ha travolto la segnaletica e ha portando via l'isola spartitraffico e finendo la sua corsa in mezzo alla rotonda. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente e l'autista non risulta ferito. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Osasco che ha fatto portare via il furgone.