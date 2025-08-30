 / Cronaca

Cronaca | 30 agosto 2025, 09:10

Invasione di cinghiali a Mirafiori sud: branco di animali vicino al capolinea del 4

Immortalato un gruppo composto da almeno otto esemplari: residenti sempre più preoccupati

Immortalato un gruppo composto da almeno otto esemplari: residenti sempre più preoccupati

Immortalato un gruppo composto da almeno otto esemplari: residenti sempre più preoccupati

Continua l' "invasione" di cinghiali a Mirafiori sud, a Torino. L'ultimo avvistamento in ordine di tempo risale a ieri sera, quando un branco composta da almeno otto esemplari è stato immortalato in corso Unione Sovietica, nelle vicinanze del capolinea del 4La denuncia arriva da un residente preoccupato.

Da dove arrivano

Una nuova normalità, quella degli ungulati in strada, segnalata con sempre maggiore frequenza dai cittadini della zona. Gli animali, secondo quanto ricostruito, proverrebbero dalle aree verdi limitrofe: il boschetto di Nichelino, i sentieri lungo il Sangone e la zona tra la Bela Rosin e gli Orti Urbani.

Cinghiali nei giardini

Nelle ultime settimane i cinghiali hanno fatto capolino diverse volte in quartiere. Una settimana fa erano stati sorpresi in via Artom, mentre pochi giorni prima in strada Castello di Mirafiori.

Oltre ai danni alle coltivazioni, i residenti temono per la sicurezza stradale e pedonale, soprattutto in orario serale e notturno, quando la visibilità si riduce.

"Più controlli e prevenzione"

Dagli abitanti arriva una richiesta chiara: più sorveglianza, più prevenzione. Un disagio raccolto dal capogruppo dei Moderati alla 2 Alessandro Nucera, che a fine luglio ha presentato un'interpellanza per chiedere all'assessorato al Verde un intervento urgente.

News collegate:
 Cinghiali di nuovo a spasso a Mirafiori sud, residenti preoccupati: "Serve più prevenzione" - 24-08-25 08:57
 Paura a Mirafiori sud: branco di cinghiali attraversa la strada di notte - 18-08-25 10:09
 L’idea delle gabbie trappola per stanare i cinghiali dell’Arrivore  - 07-08-25 15:10
 Invasione di cinghiali a Mirafiori: "Ora serve un piano" - 31-07-25 13:50

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium