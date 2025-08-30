Invasione di cinghiali a Mirafiori sud: branco di animali vicino al capolinea del 4

Continua l' "invasione" di cinghiali a Mirafiori sud, a Torino. L'ultimo avvistamento in ordine di tempo risale a ieri sera, quando un branco composta da almeno otto esemplari è stato immortalato in corso Unione Sovietica, nelle vicinanze del capolinea del 4. La denuncia arriva da un residente preoccupato.
Da dove arrivano
Una nuova normalità, quella degli ungulati in strada, segnalata con sempre maggiore frequenza dai cittadini della zona. Gli animali, secondo quanto ricostruito, proverrebbero dalle aree verdi limitrofe: il boschetto di Nichelino, i sentieri lungo il Sangone e la zona tra la Bela Rosin e gli Orti Urbani.
Cinghiali nei giardini
Nelle ultime settimane i cinghiali hanno fatto capolino diverse volte in quartiere. Una settimana fa erano stati sorpresi in via Artom, mentre pochi giorni prima in strada Castello di Mirafiori.
Oltre ai danni alle coltivazioni, i residenti temono per la sicurezza stradale e pedonale, soprattutto in orario serale e notturno, quando la visibilità si riduce.
"Più controlli e prevenzione"
Dagli abitanti arriva una richiesta chiara: più sorveglianza, più prevenzione. Un disagio raccolto dal capogruppo dei Moderati alla 2 Alessandro Nucera, che a fine luglio ha presentato un'interpellanza per chiedere all'assessorato al Verde un intervento urgente.