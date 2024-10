Nessun anticipo (o rinvio): da domani termosifoni accesi anche a Moncalieri, Nichelino e Beinasco

Nessun anticipo, come era sembrato possibile all'inizio della scorsa settimana. Ma neppure nessun rinvio, come era capitato negli autunni del 2022 e 2023. Da domani, martedì 15 di ottobre, termosifoni accesi a Torino ma anche a Moncalieri, Nichelino, Beinasco e in tutti gli altri comuni della cintura sud.

La cosiddetta zona climatica E

Soprattutto a Nichelino e a Beinasco era stata ventilata l'ipotesi di un avvio anticipato della stagione dei riscaldamenti, ma alla fine è stato rispettato il calendario, come invece non era accaduto negli ultimi due anni, grazie all’ottobrata e a un meteo particolarmente favorevole. Una decisione che vale per tutti i comuni del la cosiddetta "zona climatica E", che prevede lo spegnimento dei termosifoni il 15 aprile 2025.

Il posticipo degli ultimi 2 anni

Un settembre più rigido rispetto allo scorso anno, ma comunque in linea con le medie storiche, ha convinto comunque ad evitare il rinvio deciso lo scorso anno, quando l’accensione venne posticipata al 22 ottobre. Nel 2022, complice la crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina, con il conseguente boom delle bollette, i termosifoni erano stati accesi solo il 3 novembre.

L'arrivo della pioggia e del maltempo per i prossimi giorni impedisce un rinvio per il terzo autunno di fila, ma un ritorno alle abitudini (e alle date) consolidate.