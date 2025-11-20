Spaccata in pieno giorno: banda di giovanissimi svaligia un'auto in via Ventimiglia

Una spaccata in pieno giorno e a volto scoperto. È quanto successo questa mattina, giovedì 20 novembre, nel parcheggio del giardino Giuseppe Levi in via Ventimiglia, a pochi passi dal Corep.

Il fatto

Erano circa le 12,30 quando un gruppo di quattro ragazzi, probabilmente minorenni, hanno saccheggiato una Taigo Volkswagen sfondando il parabrezza posteriore e un lunotto laterale.

Un colpo durato pochi secondi, col vetro andato in frantumi con pochissimi colpi, segno di una maturata esperienza in furti di questo tipo. Poi via, verso via Ventimiglia, con il bottino: due trolley e uno zaino. Il tutto senza dare troppo nell'occhio e facendo perdere subito le loro tracce.

L'allarme

Del fatto è stata immediatamente allertata la polizia che è intervenuta sul posto per provare a individuare i giovani ladri. All'interno dell'auto è stata lasciata una valigia presa in carico dalle forze dell'ordine.

Va anche sottolineato che questo non è il primo raid vandalico ai danni delle auto in sosta nel tratto compreso tra via Nizza e via Ventimiglia. Almeno due le denunce piovute negli ultimi mesi. "Un fenomeno che si consuma soprattutto d'estate - raccontano i residenti -, ma che ormai sta prendendo piede tutto l'anno. Da quando gli spacciatori hanno cominciato a invadere anche il parco di Italia '61 questi sono i risultati".