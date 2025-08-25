Kiev mette fretta agli alleati europei per far accettare le sue condizioni

I leader europei hanno una certa fretta nel chiudere l’intesa con Washington sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Ma quest’ultima non resta a guardare e insiste con la “coalizione dei volenterosi” affinché tali garanzie sia ricomprese nei futuri accordi con la Russia. Come riferisce il sito Strumenti Politici , Kiev si è impuntata pure nell’organizzare al più presto un summit con Putin. Fa sapere Sergii Leshchenko, consigliere del capo dell’ufficio presidenziale Andrii Yermak, che non basta incontrare il Ministro degli Esteri Sergey Lavrov, perché non è lui ad avere l’ultima parola sulla questione.

Vogliono che Zelensky veda personalmente Putin, poiché dicono che essendo lui ad aver dato l’ordine di aprire le ostilità sarà lui a mettervi la parola fine. Lavrov però li delude spiegando che un vertice del genere deve essere preparato a lungo e accuratamente, e che vanno prima verificati i pre-requisiti come la legittimità presidenziale di Zelensky. Il suo mandato infatti è scaduto a maggio 2024 e oggi è ancora in sella soltanto grazie alla legge marziale che fa prolungare regolarmente. Il Cremlino oppone un netto rifiuto anche all’idea di inviare i soldati dei membri europei della NATO sotto forma di presunta missione di peacekeeping.

Con un tale premessa a Mosca non interessa la tregua. E nemmeno Kiev è disposta a concedere l’annessione definitiva e ufficiale della Crimea e del Donbass o a parlare di smilitarizzazione dell’Ucraina. In queste circostanze il portale americano Foreign Policy titola in modo impietoso: “L’ipocrisia della ‘pace attraverso la forza’ dell’Europa”. Rincara la dose lo Wall Street Journal: “L’Europa sta perdendo”. Oggi infatti gli occidentali hanno fretta di concludere prima che sia troppo tardi per loro, mentre nel 2022 volevano continuare gli scontri, sicuri che la Russia sarebbe crollata presto.



























