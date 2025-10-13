"Adotta un albero", 120 le famiglie di Grugliasco che hanno aderito

Sono 120 le famiglie grugliaschesi che hanno aderito alla nuova edizione di "Adotta un albero", il progetto promosso dall’Amministrazione comunale e organizzato dalla Società Le Serre.

Quest’anno l’iniziativa ha coinvolto i genitori dei nati nel 2023 e nel 2024, che hanno avuto la possibilità di adottare un albero per il proprio bambino o bambina a fronte di un piccolo contributo simbolico. Un gesto concreto di cittadinanza attiva, che consente a tutti di vivere in una città più verde e accogliente.

Gli alberi, scelti tra diverse specie per adattabilità e sostenibilità urbana, sono stati selezionati dal settore Aree verdi del Comune di Grugliasco e piantati nei giardini di via Napoli e Parco Paradiso. Location, quest’ultima, dove domenica 5 ottobre si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione alle famiglie aderenti.

Nella stessa occasione, a ognuna di loro sono state date una mappa, dove poter visionare la zona di piantumazione dell’albero, e una targhetta da apporre ai suoi rami, con indicati la data di nascita del bambino, il suo nome e cognome, il numero di riconoscimento della pianta e il giorno dell’adozione. Anno dopo anno, potranno seguirne insieme la crescita e, nel loro piccolo, averne cura.

«Con "Adotta un albero" le famiglie grugliaschesi si regalano, e regalano a tutta la comunità, un nuovo albero. La grande partecipazione che si registra ogni anno testimonia quanto è apprezzata questa iniziativa – hanno sottolineneato nel corso della cerimonia il Sindaco della Città di Grugliasco, Emanuele Gaito, e l’Assessore alla governance territoriale e allo sport, Luciano Lopedote, con cui tutti i partecipanti hanno potuto fare una foto ricordo -. Il gesto simbolico di adottare un albero in occasione della nascita di un figlio vuol dire tanto. I genitori dimostrano grande consapevolezza per le tematiche ambientali e di avere a cuore la salute delle nuove generazioni e del pianeta. Arricchendo il patrimonio arboreo del nostro territorio si migliora la qualità della vita di tutte e tutti i cittadini. Ringraziamo le famiglie che hanno aderito e tutti gli organizzatori, augurandoci di avere tante altre adesioni il prossimo anno».

Nel corso della cerimonia di "Adotta un albero" le famiglie hanno inoltre ricevuto del materiale informativo sui servizi erogati dall’Amministrazione comunale per la fascia 0-6 anni. Mele e merende sono state offerte dai negozi "La foglia matta" e "Carrefour Express" di via Nazario Sauro e distribuite con l’aiuto degli Ecovolontari di Grugliasco.