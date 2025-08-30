Due auto in fiamme al Regio Parco, paura per le ritorsioni tra abusivi

Nel pomeriggio alcuni occupanti si sono erano protagonisti di una rissa

Due auto sono andate a fuoco nella notte nel quartiere Regio Parco, lungo corso Taranto all’altezza del civico 37. Le vetture coinvolte sono una Fiat Panda e una Renault Laguna.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio si sarebbe sviluppato intorno alle 4 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Tensioni nel pomeriggio

Restano da chiarire le cause del rogo. Alcuni residenti hanno collegato l’episodio alle tensioni che si erano verificate nel pomeriggio precedente davanti alla sede Inps, dove si era registrata una rissa con spranghe e machete tra due gruppi di nomadi abusivi.