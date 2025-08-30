"Il loro grido è la mia voce": anche Avigliana scende in campo per Gaza

L'appuntamento è fissato per il 7 settembre in piazza Conte Rosso

Anche Avigliana scende in campo per la Palestina: l'appuntamento è fissato per il 7 settembre, dove in piazza Conte Rosso si svolgerà "Il loro grido è la mia voce - Insieme per Gaza". Un evento insieme ad Emergercy, con l'obiettivo di dare voce a chi oggi non può gridare: donne, uomini e bambini della Striscia di Gaza.

Musica, arte e teatro

Una giornata di musica, arte, teatro, sport e cultura con tanti artisti che mettono il loro talento al servizio della solidarietà. La Ciclocucina è al lavoro per organizzare l’area “rifornimento”: tutto il ricavato andrà a sostenere i progetti della realtà fondata da Gino Strada.

Pedalata solidale

Ma l'iniziativa coinvolge anche Torino. Sempre il 7 settembre il Motovelodromo e FIAB Torino Bici e Dintorni organizzano una pedalata solidale per sostenere la popolazione di Gaza: l'appuntamento in corso Casale 144 alle 15.

Il percorso è semplice, adatto a tutti: fino ad Avigliana sono due ore di pedalata. Si può scegliere di fare tutto il percorso in bici o solo un tratto. P